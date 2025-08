Novo Hamburgo terá adoção de cães idosos no sábado

Neste sábado (9), a Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em parceria com a clínica Bichos e Cia, levará cães idosos para adoção na área central do Município. A Feira Pet - Aposentadoria Digna, ocorrerá entre 9h e 13h30min, na Rua Bento Gonçalves, 2096.

De acordo com a titular da diretoria, Greice Maciel, o propósito da iniciativa é dar visibilidade aos bichos que residem no Centro Municipal de Proteção Animal (Cempra), onde alguns animais permanecem por anos e envelhecem ainda em busca de um lar. Ao todo, cinco animais devem ser levados para a feira, todos com mais de oito anos de vida.



Para adotar, é necessário ter mais de 21 anos, levar comprovante de residência e apresentar um local adequado para a permanência do animal. Outros animais residentes no Cempra podem ser vistos no site novohamburgo.rs.gov.br/cusco.