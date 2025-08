Consórcio da PPP da Educação faz primeira reunião em Caxias

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico recebeu os representantes do Consórcio Jope ISB, de Belo Horizonte, vencedor do leilão da PPP da Educação Infantil para a construção de 31 novas escolas no município. Na ocasião, integrantes do consórcio entregou ao prefeito o estudo preliminar de arquitetura das escolas.

O CEO do consórcio vencedor, Ruz Gonzales, agradeceu a receptividade e parabenizou o refeito pela iniciativa. "Esse é um projeto muito importante para nós e nosso compromisso é fazer dar certo 1000%. Fizemos nossa primeira reunião de alinhamento dos trabalhos aqui em Caxias e foi muito produtiva.

Conforme o titular da secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégica, Marcus Caberlon, agora vai ser criada uma comissão para analisar e validar os projeto inicial para dar andamento ao projeto executivo e após oficializar a ordem de início das construções.

O leilão da PPP da Educação Infantil para a construção de 31 novas escolas no município foi realizado na B3, Bolsa de Valores de São Paulo no início de julho. A contraprestação da Prefeitura apresentada pelo consórcio vencedor é de R$ 6,6 milhões, o que representa um deságio de 19,13% com relação a contraprestação máxima estipulada que era de R$ 8,2 milhões.

Com a construção das 31 novas escolas, estão previstas mais de 7 mil vagas na educação infantil do município, visando zerar a histórica fila de espera em creches e pré-escolas da cidade.

O edital do projeto de parceria público-privada (PPP), estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessão administrativa da construção e da prestação de serviços de 31 novas unidades de educação infantil da rede municipal de educação, prevê um investimento na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões de investimentos realizados nos primeiros três anos de contrato para a construção das escolinhas.