Passo Fundo anuncia pacote de R$ 25 milhões em obras

A prefeitura de Passo Fundo anunciou nesta semana um novo pacote de obras com foco na qualificação das estruturas físicas das unidades de saúde do município. O plano contempla reformas, ampliações e a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com um investimento estimado em mais de R$ 25 milhões. A iniciativa, articulada pela Secretaria de Saúde em conjunto com a Secretaria de Planejamento (Seplan), tem como objetivo fortalecer os serviços públicos de saúde e oferecer um atendimento mais humanizado à população.

A proposta segue modelo semelhante ao adotado anteriormente na área da educação, com um levantamento técnico detalhado, incluindo vistorias em 53 prédios de saúde e a análise de 496 demandas, classificadas conforme o grau de urgência. Segundo o secretário, essas demandas foram distribuídas em três ciclos de execução, com prazos de conclusão até agosto de 2026, 2027 e 2028, respectivamente.

"Fizemos esse trabalho de diagnóstico técnico, que gerou cerca de 600 demandas, das quais 496 serão contempladas nesse plano. Há ações de menor complexidade, como manutenção e pequenas melhorias, que serão executadas de forma mais imediata, e outras de maior complexidade, que exigem projetos e licitações específicas", detalhou o secretário de Planejamento, Giezi Schneider.

A primeira etapa, que se inicia ainda em agosto, contempla 178 intervenções em 41 unidades. Entre elas, estão reformas completas nos Cais Boqueirão e Hípica e na ESF Valinhos. As etapas seguintes vão contemplar, entre outras, o Cais Fragomeni, Luiza, UBS Jerônimo Coelho e UBS Santo Antônio da Pedreira.

O pacote também prevê a construção de duas novas UBSs: uma no bairro Nossa Senhora Aparecida e outra no bairro Maggi de Césaro, ambas já em fase de licitação. Além disso, todas as unidades de saúde passarão por melhorias na identidade visual interna e externa, com o objetivo de garantir mais padronização e acolhimento.