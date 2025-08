Concessionária amplia horários de ônibus em Estrela

A partir desta terça-feira (5), o município de Estrela contará com mais uma ampliação no serviço de transporte urbano, atendendo especialmente os moradores do bairro Auxiliadora. Serão três novos horários de ônibus saindo do Centro com destino à praça do bairro: às 6h10, 12h25 e 18h40, com retorno ao ponto de origem após o embarque.

A nova linha integra um conjunto de ações da prefeitura que visa ampliar o acesso da população ao transporte público, atendendo reivindicações de bairros e comunidades que antes não contavam com atendimento ou tinham horários reduzidos. A iniciativa reforça o olhar atento da gestão municipal à mobilidade urbana e às necessidades de quem depende do transporte coletivo para trabalhar, estudar e acessar serviços públicos.

"Estamos investindo em mais dignidade e mobilidade para as pessoas. Ouvimos a comunidade e buscamos soluções junto à empresa responsável pelo transporte urbano para garantir mais rotas, mais horários e mais acesso", destaca a prefeita Carine Schwingel.

Desde a chegada da nova empresa concessionária do transporte público, a cidade já colhe avanços no setor. Um dos principais benefícios exigidos foi a gratuidade total no transporte para todos os estudantes do Ensino Médio da rede estadual — antes, o benefício era concedido apenas a alunos que residiam a mais de dois quilômetros da escola. Já os estudantes da rede municipal continuam sendo atendidos normalmente com ônibus exclusivos.

Outra frente importante é a inclusão das comunidades do interior, que passarão a ter acesso ao transporte urbano pela primeira vez no município do Vale do Taquari.