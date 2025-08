Vale do Sinos recebe terceira edição do Sapiranga Summit

O município de Sapiranga, no Vale do Sinos, receberá entre os dias 14 e 16 de agosto a terceira edição do Sapiranga Summit, evento que reúne nomes nacionais e iniciativas locais em torno de temas como inovação, empreendedorismo e transformação econômica. Realizado no Fly.Hub, espaço público de inovação criado nas instalações da antiga fábrica da Paquetá, o evento espera reunir cerca de 10 mil pessoas em três dias de atividades. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis no site oficial do evento.

A edição de 2025 marca o retorno do Summit após uma interrupção em 2024, motivada pelas enchentes que afetaram o Estado. O evento foi criado em 2022 e, desde então, se consolidou como estratégia da gestão municipal para estimular a diversificação da matriz econômica local, historicamente ligada à indústria calçadista.

“Hoje, falar em alterar a matriz econômica de um município é muito difícil. O calçado continua sendo um pilar forte, mas estamos tentando diversificar”, afirma Vinícius Santos, secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia de Sapiranga, em visita ao Cidades nesta terça-feira (5).

LEIA TAMBÉM: Sapiranga Summit terá IA de startup ucraniana

Entre os destaques da programação deste ano estão nomes como Caito Maia, fundador da Chilli Beans; a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, o especialista em vendas Rick Chester; Geraldo Rufino, da JR Diesel, e o músico Marco Túlio Lara, integrante da banda Jota Quest. Os palestrantes tratarão de temas como inovação, reinvenção profissional, inteligência artificial, liderança, cidades inteligentes e análise de dados.

Além dos painéis temáticos, o Sapiranga Summit contará com quatro palcos simultâneos — Arena 360°, Cultura, CDL e Sindilojas — e incluirá espaços como a Vila de Startups, a Multi Feira de inovação escolar e as rodadas de negócio conduzidas pela Fecomércio-RS.

“A inovação precisa impactar a vida e os negócios de qualquer empresa, da carrocinha de pipoca até uma grande indústria. Para isso, é preciso romper a bolha. O ingresso simbólico de R$ 30 é uma forma de democratizar o acesso”, explica Flaviano Gastão Júnior, da F2 Inovação, consultor do evento.

Para a edição de 2025, também está prevista uma novidade tecnológica: o uso de uma inteligência artificial que transcreverá as palestras, permitindo aos participantes acessar os conteúdos de forma personalizada após o evento.

A estrutura do Summit foi ampliada para atender à demanda crescente. A Arena 360° terá capacidade para mil pessoas e posicionará os palestrantes no centro da audiência. A Multi Feira trará projetos desenvolvidos por estudantes da Escola São Mateus, e o Grand Prix Senai premiará soluções desenvolvidas por alunos e professores. Além disso, 17 startups selecionadas pela Universidade Feevale participarão do evento gratuitamente.