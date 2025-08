Entidade é criada por vinícolas de Bento Gonçalves

Sete vinícolas de Faria Lemos, interior em Bento Gonçalves, uniram-se em torno de um propósito em comum: valorizar o território, fortalecer a produção vitivinícola local e promover o potencial cultural e turístico da região. Foi com essa visão compartilhada que foi fundada a Associação de Produtores de Vinhos Finos de Faria Lemos (Aprolemos). A entidade nasce com um olhar coletivo e estratégico, reunindo também sócios contribuintes engajados no desenvolvimento do enoturismo e da identidade territorial.

Com mais de 100 anos de fundação, Faria Lemos é o mais antigo distrito de Bento Gonçalves e também o maior produtor de uvas do município, com mais 2.080 hectares cultivados. Com forte vocação vitivinícola, o território reúne condições únicas que inspiram a construção de uma identidade própria. A entidade surge com o intuito de ser articuladora, comprometida com a preservação, o fortalecimento e a promoção dessa identidade, além de liderar o início de um movimento para o reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) dos vinhos de Faria Lemos.

Entre os principais objetivos da nova associação estão o incentivo à pesquisa e à inovação vitivinícola, a qualificação da produção local, o desenvolvimento do enoturismo, a promoção da cultura local e a preservação ambiental e paisagística.

A diretoria executiva da Aprolemos é liderada pelo enólogo Lorenzo Cristofoli, que assume a presidência com a missão de conduzir esse novo ciclo de valorização do território. Ao seu lado estão Anderson Buffon, na vice-presidência, e Alceu Speranza, como diretor administrativo-financeiro, além de um Conselho Fiscal e de um Conselho Técnico voltado à gestão da IG.

A entidade já estrutura ações voltadas à educação, promoção, eventos, desenvolvimento sustentável e intercâmbio técnico, além de criar canais de apoio à comercialização e à presença institucional de Faria Lemos no cenário vitivinícola nacional.