Casa Lar e Centro-Dia de Vera Cruz passam por obras de ampliação

Duas obras voltadas à proteção social e à promoção da cidadania estão em andamento em Vera Cruz: a reforma e ampliação da Casa Lar e a reestruturação do Centro-Dia da Pessoa com Deficiência. Com recursos provenientes do Programa Avançar, do governo estadual, e da Consulta Popular, os investimentos ultrapassam R$ 446 mil e visam oferecer melhores condições de acolhimento, atendimento especializado e suporte às famílias.

A Casa Lar, com capacidade para acolher até 10 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos afastados do convívio familiar por violação de direitos, está passando por reformas estruturais no telhado, cozinha, banheiro e lavanderia, além de pintura completa e ampliação da área de convivência e recreação. A obra já atingiu 62% de execução, com previsão de conclusão em outubro. O investimento total é de R$ 234.9 mil.

Já o Centro-Dia da Pessoa com Deficiência, que atende diariamente cerca de 30 jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, teve 49% das obras concluídas e deve ser entregue em setembro. O investimento de R$ 211 mil está sendo aplicado na reforma completa do prédio, com ambientes adaptados à acessibilidade, salas de atividades, descanso, acolhimento, cozinha, refeitório e área administrativa. A proposta é oferecer atenção integral às pessoas com deficiência, promovendo a convivência em grupo, o cuidado individualizado e o apoio aos cuidadores familiares.