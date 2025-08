Bom Princípio se prepara para a Festa do Moranguinho

A 21ª Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, ocorre a partir do dia 4 setembro. Os preparativos estão movimentando o município, a 70 quilômetros de Porto Alegre. A expectativa é receber 180 mil visitantes.

Em 2025, retorna para a parte interna do parque a Arena de Shows com uma estrutura imponente. O parque Morangão está estruturado para receber a todos com shows nacionais, programação cultural diária com bandas regionais, orquestras, CTGs, bandas típicas, bandas de baile de destaque no cenário gaúcho e de rock. As atrações são para todos os públicos com grandes nomes como Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Pedro Sampaio e Grupo Tholl entre tantos outros.

A comissão organizadora destaca que haverá vários dias com entrada gratuita ou com valores reduzidos para que todos possam curtir a festa. Para os shows nacionais, há preços mais atrativos nos primeiros lotes de ingressos que podem ser adquiridos pelo site da Festa do Moranguinho.

Serão em torno de 200 expositores, não apenas na área das Delícias do Morango e da gastronomia, mas também em segmentos como artesanato, feira comercial, vestuário, itens ligados à produção do campo, agricultura familiar, uma infinidade de produtos de expositores do Rio Grande do Sul e de outros estados.

Já na gastronomia, um dos destaques vai para a tradicional cuca de morango do Clube de Mães, assim como os morangos com chantilly e chocolate, espetinhos de morango, tortas, cucas, geleias, sucos, chopp, licores e uma infinidade de produtos.

O Morangão, cartão postal do Vale do Caí, ficará 100% visível para quem estiver dentro do parque. Em frente a ele, a avenida será fechada para receber Biergarten Moranguinho e a exposição de empresas da cidade valorizando a economia local.