Prefeito de Canoas busca ajuda do Simers para contratar pediatras

O prefeito de Canoas, Airton Souza, e o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, reuniram-se para discutir medidas para garantir a integralidade das escalas médicas da Clínica da Criança, aberta no dia 21 no Hospital Universitário (HU). Durante o encontro, Airton pediu apoio do Simers para a composição do corpo clínico pediátrico da estrutura.

"Estamos sempre abertos ao diálogo e a nossa conversa com o Simers foi muito positiva", disse o prefeito Airton Souza após a reunião. "Há poucos pediatras disponíveis no mercado atualmente e o apoio do Simers vai ser essencial para conseguirmos garantir a composição da Clínica da Saúde com a qualidade que a população merece."

O presidente do Simers confirmou ao prefeito de Canoas a informação de que este período de inverno tem sido de escassez de disponibilidade de médicos pediatras no Rio Grande do Sul. A reabertura da Clínica da Criança coincidiu com a abertura de mais de 50 leitos pediátricos na região e no Estado nos últimos dias, e empresas e casas de saúde responsáveis por prover equipes para estes novos espaços procuraram profissionais que atuavam no HU e os contrataram para atuarem nestes locais, o que fez com que a escala ficasse incompleta e obrigou o hospital a suspender o atendimento na clínica. Desde então, a Associação Saúde em Movimento (ASM), empresa gestora do HU, notificada pela Prefeitura, está atuando para contratar novos profissionais para o atendimento na clínica, incluindo médicos de fora do Estado.

A administração municipal reiterou com o sindicato o compromisso com o pagamento em dia de todos os profissionais da Clínica da Criança, como vem ocorrendo com os médicos de todas as unidades desde o início de 2025, e informou ao Simers que segue trabalhando para quitar o passivo deixado pela gestão anterior e levará este pleito ao Ministério da Saúde ainda nesta semana.