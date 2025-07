Arquivo de Erechim inicia digitalização de todo o acervo

O Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font, de Erechim adquiriu um scanner profissional de alta performance. O novo equipamento marca o início de um amplo processo de digitalização dos documentos históricos preservados pela instituição, com foco inicial na hemeroteca, nos acervos de jornais e, especialmente, no acervo permanente do judiciário.

A medida representa um passo decisivo para a preservação da memória documental do município. Além de garantir maior proteção aos documentos físicos, a digitalização amplia significativamente o acesso público às informações, democratizando o conhecimento histórico e fortalecendo a educação patrimonial.

Para o coordenador do Arquivo Histórico, Henrique Trizotto, a novidade representa mais do que um ganho técnico. "Com ele, conseguimos digitalizar os documentos e preservá-los", afirmou.