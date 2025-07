Dom Pedrito sedia encontro para debater o Pampa

Entre os dias 6 e 8 de agosto, Dom Pedrito recebe a segunda edição do "Pampa em Evolução — Conhecimento, Negócios e Sustentabilidade", no Parque de Exposições Juventino Corrêa de Moura. O evento consolida-se como um dos mais relevantes encontros técnicos voltados à integração da pecuária e agricultura no Bioma Pampa, reunindo especialistas, produtores, pesquisadores e empresas para debater os principais desafios e oportunidades do setor.

A programação traz discussões sobre temas como sistemas integrados de produção, irrigação, pecuária, sustentabilidade, clima, turismo rural e educação no campo. Entre os destaques da agenda está a palestra do ex-ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos, que falará sobre "O Futuro da Pecuária: oportunidades e desafios."

Nesta edição do evento, a prefeitura de Dom Pedrito lidera importantes frentes da programação em uma atuação conjunta de diversas secretarias. Um dos destaques é a realização do 1º Fórum da Juventude, que acontece no primeiro dia e terá a presença do desembargador Leoberto Brancher e outros convidados, que falarão sobre juventude, resolução de conflitos e liderança.

Nos dias 7 e 8, a Arena de Inovação receberá debates sobre os ecossistemas de inovação, protagonismo feminino no campo, impacto multigeracional no agro e governança territorial. Conduzido pela vice-prefeita, Luciane de Moura, e pela secretária-adjunta de Agricultura, Irrigação e Pecuária, Sheilla Moreira, no dia 7 será lançado o projeto "Raízes de Força: Protagonismo Feminino na Gestão do Campo", que destaca histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença no meio rural.

No encerramento do evento, o painel "ERS 630 - Um Caminho para o Futuro", também conduzido pela vice-prefeita Luciane, vai tratar da importância da rodovia para o desenvolvimento regional e as perspectivas de infraestrutura para o Pampa Gaúcho.