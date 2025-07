Hospital de Pelotas firma parceria para captação de recursos

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), celebrou parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) para viabilizar a captação de recursos por meio do Imposto de Renda de Pessoa Física ou Jurídica. A proposta é investir R$ 2,3 milhões na qualificação da área maternoinfantil de alto risco do hospital, que atende gestantes, bebês, crianças e adolescentes da região Sul do estado.

Segundo o superintendente, Tiago Collares, o HE-UFPel inicia um novo ciclo de qualificação da área maternoinfantil. "Isso coloca a instituição no caminho para a modernização do parque tecnológico de equipamentos. Queremos fazer as melhores entregas diretamente a toda linha de cuidado com gestantes e recém-nascidos em nosso hospital", destacou o professor.

O projeto prevê a aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, como aparelhos de ultrassom, camas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), monitores multiparâmetro e mesas ginecológicas. A iniciativa busca substituir itens depreciados e atualizar o parque tecnológico da maternidade, UTI Neonatal, Unidade Canguru, Unidade de Cuidados Convencionais e Pediatria do Hospital, promovendo um atendimento mais humanizado, eficiente e seguro.

Com duração de 24 meses, o projeto tem como meta adquirir ao menos 50% dos equipamentos até dezembro de 2025. A captação acontece por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fundica), sob supervisão do Comdica e do Ministério Público, conforme prevê a legislação. O HE-UFPel atende exclusivamente pelo SUS, sendo referência em saúde para 27 municípios das 3ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Saúde, alcançando uma população de cerca de um milhão de habitantes.