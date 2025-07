Hospital Geral de Caxias do Sul anuncia novidades

Está previsto para o mês de setembro o início do funcionamento do novo equipamento de Ressonância Magnética do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul, uma máquina com capacidade de 1,5 tesla e 64 canais que gera imagens de alta resolução para a obtenção de diagnósticos mais precisos. O equipamento vai integrar as novas instalações do Centro de Diagnóstico por Imagem, cujas obras se iniciam na próxima semana, junto das reformas do Centro Obstétrico do Hospital.

Essas e outras novidades foram anunciadas pela diretora-geral do HG, Izar Muller Behs. Para além dos novos equipamentos e reformas anunciadas, Izar destacou a adesão do HG ao Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs), do programa Mais Acesso a Especialistas (Ministério da Saúde), que vai oportunizar, a partir de agosto, 3 mil novas consultas anuais nas áreas de oncologia e cardiologia.

Entre as conquistas celebradas neste primeiro semestre, Izar ressaltou a parceria com o Rotary Clube , que oportunizou a moderna estrutura do Banco de Leite do HG, inaugurado em abril, e a renovação de cinco máquinas do Parque Tecnológico do Serviço de Hemodiálise.