Obra de ponte sobre o arroio Marcondes, em Sinimbu, tem 60% da estrutura concluída

O governo do Estado está trabalhando na reconstrução de pontes e rodovias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, incluindo a nova ponte sobre o arroio Marcondes, no km 83, na RSC-471, em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Com 67 metros de extensão e aporte de mais de R$ 6,5 milhões do Tesouro estadual, a obra já está 60% concluída, e a entrega deve ocorrer até o fim deste ano.