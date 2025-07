Caxias do Sul cancela 477 cadastros do Bolsa Família

Iniciado em novembro do ano passado pela prefeitura de Caxias do Sul, o reforço no trabalho de atualização dos cadastros do Bolsa Família segue mostrando resultados. Trabalho, aliás, que foi intensificado em fevereiro desse ano, quando a capacidade de atendimento foi dobrada.

Os números do trabalho foram divulgados pelo prefeito Adiló Didomenico na 5ª edição do PrefaCast Ao todo foram realizadas 1.685 visitas que resultaram no cancelamento de 477 cadastros por problemas como inconsistência nos dados informados, pessoas que não residem mais em Caxias do Sul ou famílias que ultrapassaram a renda máxima estipulada nas regras do programa.

Outro dado que chama a atenção é o que mostra a redução no número de pessoas inscritas no Cadastro Único. Enquanto em dezembro de 2024 eram 84.744 pessoas, em julho desse ano o número caiu para 81.994.

Para a diretora de Proteção Social Básica da Fundação de Assistência Social (FAS), Alda Lundgren, a principal razão para essa revisão é assegurar que esse benefício chegue a quem realmente precisa. "Além disso, buscamos que o cadastro reflita a realidade. A vida das famílias é dinâmica. Mudanças como nascimento ou falecimento de membros, mudança de endereço, alteração na renda (para mais ou para menos), entrada ou saída do mercado de trabalho, e até mesmo a mudança de escola dos filhos, impactam diretamente o perfil da família no CadÚnico. A revisão garante que o registro reflita a situação atual da família", explicou

O município faz o cadastramento das famílias e a atualização dos cadastros, enquanto o governo federal é quem define quais famílias receberão o benefício e a partir de quando receberão. Em Caxias do Sul atualmente são 11.423 famílias ativas no programa. Neste ano ainda não houve novos contemplados com o Bolsa Família na cidade.