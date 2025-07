Distrito de São Roque vai receber obras de pavimentação em Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo, em parceria com o Governo do Estado, avança com as obras de pavimentação no Distrito de São Roque. A estrada, essencial para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento das famílias da região, está sendo preparada com melhorias na base, canalização e alargamento da via, permitindo tráfego seguro em ambos os sentidos.

A obra conta com recursos próprios do município e do programa estadual Pavimenta 2, e inclui ainda a construção de uma nova ponte de concreto, já concluída.

"Estamos executando um amplo pacote de melhorias no interior, com novas pavimentações e pontes que atendem demandas históricas das comunidades. Em São Roque, estamos avançando com um projeto que vai garantir uma estrada mais segura, asfaltada e bem sinalizada. Essa via terá papel estratégico no escoamento da safra e na mobilidade rural, oferecendo mais qualidade de vida e segurança aos moradores", destacou o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida.

Segundo o cronograma, a terraplenagem já foi finalizada, e os serviços de base e alargamento estão em fase de conclusão. A ponte construída no trecho foi executada com galerias de concreto, aumentando a durabilidade e segurança da estrutura.

"Serão asfaltados 3,7 km, entre a Avenida Araucária e a Escola Abrhamo Zanotto. É um trecho de grande circulação, que facilita o acesso a propriedades, escolas e incentiva o turismo rural na região", afirmou o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Antônio Bordin, ao falar sobre as intervenções no local.