Lugano inaugura casa gastronômica na região central de Gramado

A tradicional Chocolate Lugano, inaugurou um novo capítulo em sua história com a chegada da Casa Lugano. Localizada em frente à Igreja São Pedro, ao lado da Rua Coberta e do Palácio dos Festivais, o espaço se estabelece como um novo marco para o turismo e a gastronomia da América Latina.

Com investimento superior a R$ 35 milhões, o empreendimento ocupa um prédio de três andares e oferece diferentes experiências que combinam o melhor da cozinha italiana, pâtisserie europeia, pizzaria napolitana, fondue alpino e coquetelaria autoral, tudo sob a curadoria de nomes consagrados da gastronomia mundial.

Cada andar da Casa Lugano foi cuidadosamente pensado para oferecer uma imersão completa, onde arquitetura, sabor, tradição e contemporaneidade se encontram. Todos os andares já foram inaugurados.

No primeiro andar, está localizada uma osteria, com a tradição da culinária italiana. Já o segundo andar é dedicado a Pâtisserie, Cafeteria e Pizza Napoletana. O terceiro andar do empreendimento fica para um dos pratos tradicionais da Serra Gaúcha, o fondue, servido de três formas aos visitantes.

A curadoria da Casa Lugano é comandada por um time elite, com chefs e especialistas reconhecidos internacionalmente, dentre eles temos: Fabi Agostini, chef executiva formada pela Le Cordon Bleu; Ian Spampatti que consagrou-se como campeão italiano de pizza, especialista em pizza napolitana; e por fim, Márcio Silva, eleito melhor barman do mundo na Fitur, responsável pela coquetelaria do espaço.

"Queremos que a Casa Lugano seja um verdadeiro ícone de Gramado. Um local onde as pessoas se sintam bem-vindas e vivam uma experiência completa, do chocolate à mesa posta com carinho", disse Fabiana Agostini, chef executiva da Casa Lugano.

O cardápio com os valores e horários para atendimentos e reservas estão disponíveis nas redes sociais do empreendimento (@casa.lugano).