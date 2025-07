Atingida pela enchente de 2024, unidade da Unimed é reaberta em Cachoeirinha

A Unimed reinaugurou a sua Unidade Assistencial em Cachoeirinha, que passou por uma ampla reforma e modernização após ter sido fortemente impactada pelas enchentes de maio de 2024. Com mais de 3,8 mil m² de área total, a unidade retoma suas atividades com melhorias estruturais, ampliação de serviços e avanços na experiência do cliente.

O espaço reúne três importantes frentes de cuidado: o laboratório Unimed, a principal área de processamento de exames laboratoriais da cooperativa e o Núcleo Unifácil. O investimento total na revitalização foi de mais de R$ 4,9 milhões.

Entre os destaques, estão a ampliação do posto de coleta de exames laboratoriais, agora com mais conforto e salas especializadas, incluindo espaço lúdico voltado às coletas infantis e uma sala dedicada a exames que exigem maior tempo de permanência, como curvas glicêmicas. Também foram instalados totens de autoatendimento, tornando o processo de cadastro mais ágil, prático e eficiente.

O Núcleo Unifácil retoma os atendimentos com mais de 10 especialidades médicas disponíveis aos clientes. Como novidade, a estrutura também passa a contar com um novo ambulatório multidisciplinar, dedicado aos cuidados em nutrição e fonoaudiologia.

Em 2024, durante as enchentes, a unidade ficou interditada por dois meses. Para garantir a continuidade dos serviços, o centro de processamento de exames laboratoriais foi transferido para duas outras áreas de processamento da cooperativa como contingência: uma junto a um hospital local e outra no litoral. Paralelamente, os atendimentos laboratoriais e do Núcleo Unifácil foram mantidos, sendo redirecionados para as unidades de Gravataí e da Zona Norte de Porto Alegre, que contam com infraestrutura preparada para absorver a demanda sem comprometer a qualidade.