Santa Maria tem 33 dos 42 bairros com lâmpadas de LED

Em Santa Maria, dos 42 bairros, 33 já estão com a iluminação pública de LED em andamento. Até o momento, já foram trocados 12.197 pontos de luz desde que a ação começou no final de março deste ano. Nesta semana, a modernização das luminárias começou na Região Leste do município, em Camobi.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, os bairros que já estão com mais de 90% dos pontos de iluminação modernizados são: Boi Morto (100%); Nova Santa Marta (99%); Pinheiro Machado (99%); Renascença (97%); São João (99%); Tancredo Neves (98%); Carolina (93%); Chácara das Flores (98%); Divina Providência (95%); Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (98%); Urlândia (94%). As regiões que lideram com as novas luminárias são a Oeste, com 95% dos pontos de luz em LED, e a Norte, com 92%.

"As lâmpadas de LED trazem segurança, movimentam o comércio e permitem que as pessoas circulem com mais tranquilidade. Estamos avançando com responsabilidade e compromisso. O objetivo é chegar a todos os bairros e distritos, levando essa transformação para cada canto do nosso município", reforça o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.

O serviço consiste na substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, e contemplará cerca de 29 mil pontos de luz. O plano de modernização prevê no contrato com a IP Santa Maria Concessionária de Iluminação Pública S.A. que a modernização na cidade e nos nove distritos do interior deve ser concluída em 12 meses.