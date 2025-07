Caxias do Sul terá festival de balonismo em agosto

A Prefeitura de Caxias do Sul e a empresa Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos apoiam a realização do 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais em Caxias do Sul. Nos dois primeiros finais de semana de agosto - 1º a 3 e 8 a 10 - os balões estarão colorindo a cidade durante o dia e a noite com o Night Glow no Parque Mário Bernardino Ramos. No sábado, 2 de agosto, às 18h, a carreata Ruas de Fogo sai da Praça Dante Alighieri, passa pela avenida Júlio de Castilhos e segue em direção ao Parque da Festa da Uva.

No primeiro final de semana de agosto as motos radicais também tomam conta do parque com manobras sobre as duas rodas. Shows infantis e para o público adulto também estão na programação

No segundo final de semana do mês, além dos balões e manobras, o público poderá conferir shows nacionais com Bruno Boncini. E também as manobras radicais de caminhão e carros, com espetáculo de carros andando em duas rodas. A criançada pode assistir as apresentações da Patrulha Canina, Masha e o Urso e Sonic e as bandas Champion e Cia Show 4.

As entradas no Parque da Festa da Uva, que podem ser adquiridas com antecedência e dão acesso a toda programação do evento, tem lote promocional e meia-entrada por R$ 15. Para crianças menores de 6 anos a entrada é franca. Para os shows nacionais e shows infantis, consultar demais setores no site Ingresso Nacional Há também entradas gratuitos para pessoas com deficiência, incluindo o direito a um acompanhante (caso seja necessário).