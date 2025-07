Praça Municipal de Muçum volta a ter lago com carpas

Após os impactos severos das enchentes de maio de 2024, o município de Muçum começa a reconstruir não apenas sua infraestrutura, mas também os símbolos de esperança e beleza que fazem parte da identidade local. Um desses gestos simbólicos é o repovoamento do lago da Praça Matriz de Muçum, que fica no centro da cidade, com carpas coloridas da espécie Nishikigoi, tradição japonesa que ressurge como sinal de renovação.

As carpas foram reintroduzidas no lago do chafariz da Praça Municipal de Muçum após vários problemas relacionados à qualidade da água, que se agravaram logo depois das enchentes do ano passado, relata o vice-prefeito de Muçum, Amarildo Baldasso. A medida faz parte dos esforços de recuperação ambiental e emocional da cidade, oferecendo à população um espaço revitalizado em meio ao processo de superação dos danos causados pela catástrofe climática.

Uma equipe da Emater foi contatada pela prefeitura de Muçum para verificar a mortalidade dos peixes do lago ornamental da praça do município. Segundo o extensionista rural e zootecnista, João Alfredo de Oliveira Sampaio, os peixes não suportaram a presença de cloro na água e vieram a óbito.

Após o diagnóstico, o município instalou um aparelho que filtra o cloro para o lago e foi possível a reintrodução de peixes, com o auxílio de extensionistas da Emater e piscicultores.

As carpas Nishikigoi tiveram sua origem no Japão há cerca de 200 anos. Inicialmente, eram criadas como fonte de alimento, mas a mutação natural de suas cores deu origem a exemplares com padrões vibrantes e atraentes, que logo passaram a ser apreciados por sua beleza. As 20 carpas coloridas introduzidas ao lago do chafariz foram doadas pela Piscicultura Águas do Vale, que realiza campanhas de introdução de alevinos em Muçum.