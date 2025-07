Mutirão de reciclagem será realizado em Canoas

No sábado (26), no bairro Niterói em Canoas, a Praça da Juventude Madre Teresa de Calcutá recebe o Conexões Sustentáveis: Mutirão da Reciclagem. A antiga praça João de Barro será palco da segunda edição do evento gratuito, que reúne atividades culturais para toda a família como shows, oficinas culturais, e atrações para os pequenos, etc.

O evento também vai contar com mutirão de coleta de resíduos recicláveis e plantio de mudas de árvores. A atividade faz parte do projeto Conexões Sustentáveis, iniciativa que realiza um conjunto de ações focadas no desenvolvimento socioprodutivo de organizações de catadores de materiais recicláveis e catadores autônomos, e também na conscientização ambiental da população.

A estreia do Conexões Sustentáveis, aconteceu no primeiro sábado de julho, no bairro Guajuviras, também em Canoas. O evento contou com um público de cerca de 400 pessoas. A ação reuniu 200kg de materiais. Também foram plantadas 200 mudas de árvores nativas ao redor da praça Nelson Mandela.