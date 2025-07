Primeira policlínica de Caxias do Sul será aberta na zona sul

A prefeitura de Caxias do Sul informou que a primeira policlínica da cidade será construída no bairro Esplanada, em área pública localizada entre a avenida Martim Francisco Spiandorelo e a avenida Dr. Assis Mariani e rua Henrique Leonardi. A comunidade da zona sul será beneficiada com o empreendimento, em um investimento na ordem de R$ 30 milhões, com recursos do PAC Seleções, do governo federal

A policlínica é um serviço de Atenção Especializada à Saúde e que vai complementar o cuidado prestado na Atenção Primária. O projeto vai ampliar o acesso da população a serviços especializados, para garantir mais efetividade e celeridade nos atendimentos.

A nova unidade segue o modelo de projeto do Ministério da Saúde e vai ofertar acesso a especialistas, exames e diagnósticos, com acesso regulado pelo município. A proposta do Ministério tem como principais linhas de cuidado com doenças como AVC, obesidade, diabetes, doenças crônicas em geral, dentre outros.

Para usar o serviço, o paciente consultou na UBS e tiver sido detectado que ele precisa de uma especialidade atendida na policlínica será encaminhado. A UBS vai inserir esse pedido de consulta especializada no sistema e a paciente vai lá para Policlínica. Lá vai ter o diagnóstico, inclusive de média e alta complexidade, ou seja, além de laboratório, raio x e ecografia vai ter tomografia e ressonância magnética. O paciente vai fazer os exames necessários e, se for o caso, e dependendo da especialidade, vai ter um bloco cirúrgico para a realização de cirurgias de pequena monta e de baixa complexidade. Se o caso não for resolvido na Policlínica, o paciente será encaminhado para o hospital, que é o nível terciário de cuidado.