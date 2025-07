Ciclo de eventos sobre o tabaco inicia em Gramado Xavier

O 15º Ciclo de Conscientização sobre saúde e segurança do produtor e proteção da criança e do adolescente, promovido pelo SindiTabaco e empresas associadas, com apoio da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), inicia sua programação no dia 22 de julho. Serão seis seminários realizados no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, quando serão tratados temas como trabalho decente, segurança na aplicação de defensivos, cuidados na colheita e a importância de não permitir o trabalho de crianças e adolescentes em atividades consideradas impróprias.

A agenda é voltada para produtores de tabaco, agentes de saúde, diretores de escolas, conselheiros tutelares e autoridades regionais. Os temas serão abordados de forma lúdica e descontraída, por meio do podcast 'Vida no campo', da Companhia de Teatro Espaço Camarim, que encenará um divertido programa de rádio online. Entre momentos de interação com o público e passagens cômicas, haverá esclarecimentos e informações, bem como a abordagem de normas e leis a respeito dos temas tratados.

Os primeiros eventos do 15ª Ciclo de Conscientização serão nas tardes dos dias 22 e 23 de julho, em Gramado Xavier e Vale do Sol, no Rio Grande do Sul. Na semana seguinte, haverá seminários em Ipiranga e Imbituva, no Paraná (dias 29 e 30); e em Irineópolis e Mafra, em Santa Catarina, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Realizados anualmente desde 2009, os Ciclos de Conscientização já levaram sensibilização a mais de 70 municípios, atingindo diretamente um público de 36 mil produtores rurais das regiões onde há produção de tabaco.