Feira do Livro de Santa Cruz do Sul ocorre em agosto

Entre os dias 1 e 10 de agosto, Santa Cruz do Sul recebe a 35ª Feira do Livro e a 1ª Festa Literária Internacional. Os eventos têm Martha Medeiros como patrona, Marli Silveira como escritora homenageada e Elenor Schneider como Personalidade Incentivadora da Leitura.

A feira também contará com o espaço Erico Veríssimo, com diversas atividades especiais que celebram os 120 anos do escritor. O tema da feira neste ano será "Abra livros, abra o mundo" e as atividades acontecem majoritariamente na Praça Getúlio Vargas, mas conta com eventos em outras partes da cidade.

Durante toda a semana, a programação reúne diversos escritores renomados, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados, como: Fernanda Veríssimo, Regina Alves Ferreira, Ana Luiza Koehler, Julia Dantas, Rudinei Kopp, Carina Luft e Vitor Vogt. A primeira edição da Festa Literária Internacional traz à Santa Cruz do Sul escritores como Kanhanga, de Angola, Teresa Cárdenas, de Cuba e Maria Elena Moran, da Venezuela.