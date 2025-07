Ruralfest inicia nesta semana em Estância Velha

A cidade de Estância Velha se prepara para mais um grande evento. De 25 a 27 de julho, a cidade será palco da 4ª Ruralfest, a maior feira voltada ao agronegócio e à agricultura familiar da região. Promovida pela prefeitura, a feira ocorre no Campo do Chimarrão, no bairro Lira (avenida Brasil, nº 2621), com entrada e diversas atrações gratuitas.

A programação da Ruralfest 2025 promete agradar públicos de todas as idades, com atividades que vão desde exposições de animais até oficinas, apresentações de talentos locais, feira de artesanato, Circuito Aventura e o tradicional Trenzinho, além de diversas atrações musicais. A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira (25), às 20h, com um grande show de Rogério Magrão e Banda, que sobe ao palco principal para animar a primeira noite da feira.

Em 2024, a Ruralfest atraiu cerca de 20 mil visitantes e, segundo a organização, a expectativa é superar esse número neste ano.. A feira conta com o apoio do escritório local da Emater e do Gabinete do Prefeito, além da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da agricultura familiar.

Uma das novidades desta edição da Ruralfest é a realização da 1ª Feira Estadual da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho. A feira é um evento realizado em diversos municípios do Rio Grande do Sul, e busca promover e comercializar os produtos da agricultura familiar do estado. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com o apoio da Emater e Prefeitura de Estância Velha, a Feira Sabor Gaúcho reunirá 12 expositores distribuídos em estandes dentro do pavilhão da Ruralfest, onde os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de produtos da agricultura familiar. Já confirmaram participação empreendedores dos municípios de Nova Petrópolis, Sapiranga, Pareci Novo, Parobé, Linha Nova, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Arroio do Meio e Frederico Westphalen, além é claro, de Estância Velha.