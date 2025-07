Setor de tecnologia em Passo Fundo tem alta na abertura de empresas

O setor de tecnologia da informação segue em expansão em Passo Fundo. Dados divulgados pelo Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da prefeitura de Passo Fundo, apontam um crescimento expressivo na abertura de empresas da área no município: entre janeiro e maio de 2025, foram registradas 28 novas empresas, o que representa um aumento de 75% em comparação ao mesmo período do ano passado.

As novas empresas se distribuem em diferentes segmentos estratégicos da economia digital, com destaque para o desenvolvimento e licenciamento de softwares customizáveis, que teve o maior crescimento proporcional, com oito novas empresas — o dobro do registrado em 2024. Também houve avanços em consultorias de TI, suporte técnico, hospedagem de dados e desenvolvimento sob encomenda. Do total de empresas abertas, 22 são Microempresas (ME) e seis são Empresas de Pequeno Porte (EPP).

A expansão também é geograficamente diversa: dos 28 novos empreendimentos, 15 estão localizados na região central da cidade. Os bairros Cidade Nova, Petrópolis, Vera Cruz e São Cristóvão também registraram aberturas, o que evidencia a descentralização das oportunidades e a ampliação do ecossistema de inovação.

Além do crescimento em volume, o setor se destaca pela geração de empregos qualificados. De acordo com a RAIS de 2024, o setor de TI em Passo Fundo emprega 3.624 trabalhadores formais, com salário médio de R$ 7.484,01. Algumas das funções mais bem remuneradas são o desenvolvimento de softwares sob encomenda, com média salarial de R$ 7.816,74, e programas customizáveis, com R$ 5.351,47.

Outro indicador relevante do amadurecimento do setor é o aumento no número de registros de propriedade intelectual. Em 2024, foram 14 softwares locais registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), um crescimento de 366,7% em relação a 2023. O dado revela um cenário de crescente valorização da inovação e da proteção de ativos tecnológicos por parte das empresas passo-fundenses.