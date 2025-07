Havan confirma a instalação de loja em Taquara

O prefeito em exercício de Taquara, Delmar Backes, divulgou um vídeo em suas redes sociais confirmando a instalação de uma loja da Havan no município. No vídeo, o empresário Luciano Hang anuncia que a inauguração está prevista para ocorrer até o fim de 2025. A declaração foi feita após a conclusão das negociações com o proprietário da rede varejista, que adquiriu o terreno e a estrutura pré-moldada para a construção da unidade.

"A instalação da Havan é um passo importante para impulsionar a economia local e ampliar as oportunidades de emprego para a população de Taquara", afirmou Backes, no vídeo.

O empreendimento será construído em um terreno de aproximadamente 47 mil metros quadrados, situado às margens da ERS-115, em área pertencente ao CTG O Fogão Gaúcho. A venda do imóvel foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada pelos associados do CTG, no início de julho.

Durante o anúncio, Luciano Hang destacou que o projeto já tem área e estrutura asseguradas e que a loja deve abrir as portas ainda neste ano. A área foi dividida para dois empreendimentos: além da Havan, a empresa Embravylye Administrações e Participações Ltda., do setor atacadista, também adquiriu parte do terreno, devendo anunciar em breve qual bandeira irá operar em Taquara.

A formalização da venda segue com procedimentos legais, incluindo desmembramento de matrícula, licenciamentos e lavratura da escritura, prevista para ocorrer entre o final de setembro e outubro. O CTG O Fogão Gaúcho manterá cerca de 10 hectares da sede campestre e planeja readequações na sede social, localizada no centro da cidade.