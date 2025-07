Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul recebem turnê do Harlem Globetrotters

Os lendários Harlem Globetrotters estão de volta ao Brasil e desembarcam no Rio Grande do Sul com uma turnê que promete encantar públicos de todas as idades. Depois de quase uma década longe dos palcos brasileiros, o time mais carismático e irreverente do basquete mundial confirma duas apresentações no estado, levando seu espetáculo cheio de acrobacias, humor e interação para Santa Cruz do Sul no dia 3 de outubro, no Ginásio do Arnão e Caxias do Sul no dia 5 de outubro, às 17h no Centro Esportivo SESI. Os ingressos já estão à venda pelo site Bilheteria Digital

Com quase 100 anos de história, os Harlem Globetrotters são verdadeiros embaixadores do basquete espetáculo. Unindo técnica, humor e movimentos acrobáticos que desafiam a gravidade, a equipe já se apresentou em mais de 120 países e conquistou gerações ao redor do mundo — tanto dentro das quadras quanto nas telas de cinema e TV.

Muito mais do que um show esportivo, o espetáculo é uma celebração da criatividade, da diversidade e da alegria de viver. E no período do mês das crianças, o grupo traz ao Brasil uma experiência para toda a família — dos pequenos aos adultos nostálgicos que cresceram ao som de "Sweet Georgia Brown".

A turnê brasileira acontece entre setembro e outubro de 2025, passando por mais de 20 cidades. Agora, com um novo show, ainda mais interativo e empolgante, os Globetrotters prometem encantar as plateias brasileiras com sua combinação única de basquete em um grande espetáculo.