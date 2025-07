Rota entre Canela e Três Coroas vai receber R$ 5,4 milhões

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou nesta quinta-feira (17) que o município conquistou R$ 5.4 milhões para as obras de recuperação da Rota Panorâmica, estrada que liga o interior do município a Três Coroas. Os recursos são oriundos do governo federal e visam resgatar o acesso que foi comprometido nas chuvas que atingiram todo o Estado em maio de 2024.

O cadastramento do projeto de reconstrução da via em Brasília foi uma das primeiras ações do atual governo municipal. A Rota Panorâmica está totalmente interditada desde o dia 10 de fevereiro pela prefeitura de Canela, seguindo orientações técnicas e monitoramento constante. A via estava liberada para a passagem de veículos leves, contudo, a possibilidade de movimentações no solo levou ao bloqueio completo para prevenir acidentes e garantir a segurança dos motoristas.