Primeira edição da Fenafaca é destaque neste fim de semana em Rosário do Sul

Com o intuito de exaltar o setor de cutelaria de Rosário do Sul, a cidade da Fronteira Oeste sedia neste domingo a primeira edição da Fenafaca. O evento ocorre no domingo (20), na Praia das Areias Brancas, com abertura oficial a partir das 10h30. Um grande churrasco ao ar livre é a principal atração da festividade, que mistura gastronomia e cultura.

Segundo o prefeito da cidade, Marcos da Luz, que esteve no Jornal Cidades para divulgar o evento, desde a concepção até a realização da Fenafaca foram dois meses e meio de trabalho. Os 25 boxes já estão ocupados, todos eles por empresários de Rosário do Sul que vão, além de apresentarem os trabalhos feitos em facas artesanais, característica do município, celebrar o evento com um grande churrasco a céu aberto. Atualmente, conforme o chefe do Executivo, cerca de 100 fabricantes trabalham com o material, que movimenta cerca de 500 empregos na cidade.

"Além disso, a escolha do dia não foi por acaso, visto que o 20 de julho é o Dia do Amigo. O que pode ser melhor do que celebrar essa data com um churrasco?", indaga Marcos. Segundo ele, a ideia da primeira edição foi ser menor, para compreender se há aderência da região, mas que a recepção para essa edição já faz a prefeitura pensar em um evento maior para 2026 - mantido no mês de julho.

Marcos da Luz enfatiza que o Sebrae tem trabalhado, há cerca de um ano, com os artesãos do ramo de cutelaria em qualificação. Além da criação de uma entidade - a Associação de Cuteleiros de Rosário do Sul - há cursos que ajudem os empresários a fomentarem seus negócios e agregar valor. "Hoje, um faca artesanal começa a ser comercializada a R$ 50,00 na cidade. Há para todos os gostos. E não é só o aço, há a bainha, o cabo da faca, que pode ser feitos de diversas formas. Então, há um potencial de produção em cadeia", explica o prefeito, que conta que o evento foi inspirado no Paleta Atlântida, considerado o maior churrasco a céu aberto do Rio Grande do Sul, realizado no mês de janeiro, em Xangri-lá, no Litoral Norte.

A ideia é que esses produtores sejam inseridos, também, em feiras ao redor do estado. A presença deles é estudada na Expointer, que inicia no fim de agosto, em Esteio. A programação completa do evento pode ser conferida nas redes sociais (@prefeituraderosariodosul)