Empresa de Santa Cruz do Sul anuncia início das operações na Argentina em agosto

A empresa Solled Energia, de Santa Cruz do Sul, referência em soluções de energia solar no Brasil, anunciou nesta semana a expansão internacional para a Argentina, com o início das operações comerciais a partir do mês de agosto. O empreendimento, em parceria com a WEG, ficará localizado na cidade de Córdoba, atendendo todo o território argentino. Os diretores da empresa, Josué Farias e Mara Schwengber, fecharam a parceria esta semana em visita ao país vizinho.

Com a nova unidade de negócios, focada na distribuição de equipamentos e desenvolvimento de projetos de engenharia voltados para os setores industrial, comercial e do agronegócio, a Solled amplia sua atuação no Mercosul. "Com a retomada do crescimento econômico, entendemos que o mercado de energia solar ainda vai crescer muito nos próximos anos na Argentina. Queremos usar a nossa expertise de 14 anos no Brasil, aliada a um parceiro forte como a WEG, para expandir o nosso mercado e aproveitar as oportunidades", destaca a CEO da Solled Energia, Mara Schwengber.

A empresa do Vale do Rio Pardo possui cinco mil obras entregues em solo brasileiro, que representam uma capacidade instalada de 180 Mwp. "Com a expansão para a Argentina queremos consolidar o nosso compromisso com a inovação, a eficiência energética e crescimento sustentável na América do Sul", completa Mara, que também é coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar (ABSolar).

Ainda sobre o tema de energia, a empresa vai promover, no dia 12 de agosto, em Santa Cruz do Sul, um evento focado nas Soluções em Energia, com ênfase na Armazenagem, Eletrificação e Digitalização. O workshop, com apoio da ABSolar, G5 Solar, ACI, Sicredi, RS Solar e Sindienergia-RS, contará com a palestra do gerente global de Vendas Bess da WEG, Ricardo Stefano Rosa.