Analistas do Sebrae conhecem área do CCC, em Caxias

O Centro de Capacitação e Comércio (CCC) de Caxias do Sul recebeu), 28 analistas do Sebrae, vindos de nove regionais. O intuito da visita foi conhecer o CCC, que já é referência em diversas localidades devido aos projetos que o englobam.

Além de possuir, na parte térrea, as bancas dos ex-ambulantes, o espaço conta com diversas salas de capacitação no andar superior. O CCC trabalha conforme as diretrizes dos objetivos sustentáveis da ONU, em seus três principais projetos: Banco do Vestuário, Organiza Caxias e Capacita Caxias.

O Banco do Vestuário, existe desde 2009, e tem como foco a reutilização do resíduo têxtil, promovendo uma economia circular em seus cursos de costura e projetos de voluntariado. O Capacita Caxias, criado em 2022, atua na inclusão produtiva, com capacitações profissionais tanto para o pequeno empreendedor, quanto para quem quer se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Já o Organiza Caxias, também criado em 2022, auxilia no cadastro do comércio ambulante, inclusão produtiva e autonomia dos comerciantes, em sua maioria, senegaleses.

A diretora de Planejamento Daniela Barbosa Maino conduziu a apresentação mostrando aos analistas do Sebrae os desafios, as estratégias e os resultados obtidos desde a elaboração da Lei que criou o Centro de Capacitação e Comércio. "Foi um encontro muito importante, a parceria do Sebrae ressalta a importância do Programa Cidade Empreendedora o qual trabalhamos principalmente na valorização das empresas", destaca.

Segundo o secretário adjunto do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tieppo, a estrutura do CCC entrega muito mais que bancas de comércio. "O espaço, gerido por servidores públicos, além de tirar das ruas e abrigar 47 bancas comerciais, também oferece uma biblioteca, uma unidade da Sala do Empreendedor, uma sala de informática, a sala de cursos Sebrae, uma sala para cursos técnicos, uma sala de costura, além de uma sala para projetos sociais. Mais de 300 pessoas circulam diariamente pelo espaço, que tem mostrado um potencial incrível".

Somente nesse primeiro semestre, quase mil pessoas foram capacitadas e mais de 50 parcerias com entidades, instituições e empresas locais foram firmadas. Ainda, segundo Tieppo, aproveitou-se para a agradecer à direção do Sebrae Regional de Caxias do Sul pela grande parceria construída ao longo dos últimos anos. "Com o apoio deles, conquistamos, por meio da Sala do Empreendedor, por três vezes consecutivas, o selo máximo estadual - Selo Diamante. Agora, seguimos motivados e trabalhando para alcançar o Selo Diamante Nacional. Graças a essa parceria, Caxias do Sul se tornou um município referência no atendimento a empreendedores e também àqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho ou crescer profissionalmente em suas carreiras como CLT.

O CCC foi inaugurado em abril na cidade da Serra Gaúcha A demanda é vista como a solução um problema de décadas na cidade, que é o comércio ambulante de produtos. O espaço pode receber 47 bancas no térreo. O primeiro andar do prédio é voltado a cursos de capacitação, que já estão recebendo alunos desde fevereiro deste ano.

O Centro de Compras, que abriga cerca de 70 bancas e praça de alimentação, também tem entrada pela avenida Julio de Castilhos, como o Caxias Plaza Shopping. Na época, o investimento da prefeitura foi na ordem de R$ 350 mil na montagem das bancas.