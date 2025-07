Festival Internacional de Folclore inicia em Nova Petrópolis

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis inicia sua 52ª edição nesta quinta-feira (17), abrindo o circuito de programação que segue até 3 de agosto. Ao longo de 18 dias, o Jardim da Serra Gaúcha se transforma em palco para a celebração da diversidade cultural, reunindo grupos folclóricos e bailarinos de sete países em apresentações que encantam e emocionam.

Além dos espetáculos que consagram a tradição do festival, uma série de atrações paralelas movimentam diferentes pontos da cidade. A Rua Coberta é um dos principais palcos do evento, que também se espalha por escolas, comunidades do interior, empresas e cartões-postais como a Praça das Flores e o Parque Aldeia do Imigrante.

Tudo começa às 19h do dia 17 de julho, com o tradicional acendimento da Chama Folclórica, na Sociedade da Linha Brasil. A cerimônia de abertura Oficial do 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis ocorre na sexta-feira (18), a partir das 19h, na Rua Coberta. O público também será agraciado com o espetáculo "Retratos de Vida", uma apresentação inédita e emocionante que retrata, por meio da dança, música e audiovisual, a beleza da vivência humana nas suas múltiplas formas e raízes culturais da cidade de Nova Petrópolis.

Entre os destaques da programação estão os Desfiles de Integração (20 de julho e 3 de agosto), a Roda de Capoeira (22 e 29 de julho, às 15h, na Praça das Flores), o Sarau da Diversidade (26 de julho, às 10h, na Biblioteca Pública Municipal) e as Noites Culturais, que levam o folclore a comunidades do interior. Os divertidos Jogos Germânicos, que resgatam tradições do passado, também são atração confirmada. Já no dia 2 de agosto, às 16h, o Chá das Soberanas promove um encontro com a corte do Festival, formada pela Rainha do Folclore Alemão, Francieli Tais Herrmann, e pelas princesas Cristina Kuhn e Eduarda Baumgarten, para compartilhar vivências e celebrar a cultura com as demais cortes que as antecederam.

O Festival receberá participantes de diferentes pontos do território nacional: grupos de oito Estados mostrarão a riqueza do folclore brasileiro: Pará, do Norte; Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, do Nordeste; Minas Gerais, do Sudeste; além dos três Estados do Sul. O Rio Grande do Sul será representado tanto pelos mais de 20 grupos locais, que evidenciam a herança germânica e de outras etnias, quanto por delegações de Canoas, Gravataí, Sapiranga, Ijuí, Áurea e Caxias do Sul. Entre os participantes internacionais estão delegações da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Canadá.

O Festival Internacional de Folclore irmana povos também com o desenvolvimento de oficinas culturais. Nos dias 21 e 24 de julho, os encontros de artesanato, conhecidos como Mãos da Diversidade, terão endereço no Espaço Mais Cultura. A dança tem agenda nos dias 25 e 31 de julho, no Centro de Eventos, com a oficina Passos da Diversidade. No Pavilhão Linha Imperial, o intercâmbio de sabores ocorrerá nos dias 25, 28 e 30 de julho e 1º de agosto, durante as Panelas da Diversidade. A programação completa pode ser conferida através do site do evento (festivaldefolclore.com.br)