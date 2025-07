Área da rodoviária vira estacionamento em Estrela

Atendendo a um pedido dos comerciantes e da comunidade local, a prefeitura autorizou a abertura do espaço da antiga rodoviária como estacionamento público. A iniciativa visa melhorar o fluxo de veículos na área central, facilitar o acesso ao comércio e oferecer mais comodidade para quem circula pela região.

A ação faz parte de uma estratégia mais ampla de requalificação urbana. Enquanto o espaço já começa a cumprir um papel importante no cotidiano da cidade, a área também será palco de novos investimentos: a empresa privada já planeja implantar um supermercado no local, o que promete movimentar a economia e impulsionar o desenvolvimento da região.

"A liberação do estacionamento atende a uma necessidade imediata, mas também representa um primeiro passo rumo à revitalização completa do espaço", destacou o secretário de infraestrutura urbana Humberto Canigia. "Nosso papel é criar as condições para que o desenvolvimento aconteça, com responsabilidade e diálogo com a comunidade."

A prefeitura afirma que segue comprometida em promover soluções para o uso de áreas públicas, sempre com foco na mobilidade, na valorização dos espaços urbanos e no fortalecimento do comércio local.