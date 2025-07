Fenadoce abre as portas aos visitantes nesta quarta-feira, em Pelotas

Com o tema "Doces Aventuras", a 31ª Fenadoce inicia nesta quarta-feira (16), em Pelotas. O evento, que é considerado patrimônio do Rio Grande do Sul, terá novidades para os visitantes se encantarem ainda mais: os doces viram personagens e se unem a Docília, mascote da feira, enquanto, para a diversão infantil, haverá um espaço novo, pensado especialmente para o período de férias das crianças. A cerimônia oficial de abertura será no dia 18, às 19h, na Cidade do Doce.

Além dos doces, que são os protagonistas da feira visitantes vão viver uma viagem espacial em realidade aumentada por meio de vídeos e imagens reais de satélite em um planetário itinerante com 7 metros de diâmetro. , o Parque de Diversão, que retorna em mais um ano, e a Fenadoce Cultural, com diversos palcos espalhados, neste ano também há novidades para adultos e crianças. Uma delas é a atração Aurora Planetário, onde ospor meio de vídeos e imagens reais de satélite em um planetário itinerante com 7 metros de diâmetro.

A Feira da Agricultura Familiar, que já se tornou tradicional na Fenadoce, retorna em 2025 com mais de 80 empresas reunidas em 70 estandes. Produtores de diversas regiões do Estado trazem na bagagem os clássicos queijos, vinhos, salames e compotas, além das plantas ornamentais que encantam os visitantes. Neste ano, a novidade fica por conta de duas agroindústrias pelotenses, a La Beca, com produtos lácteos à base de leite ovino, e dos Doces Vô Jordão, que trazem pela primeira vez as tradicionais passas de pêssego e goiaba.

O espaço também contará com especialistas em produtos orgânicos como, sementes crioulas, sucos naturais e frutas nativas, além de produtores de artesanato rural com itens confeccionados em madeira, lã e porongo como matéria-prima.

Os ingressos para a Fenadoce já estão à venda, através do site Minha Entrada. De segunda a quarta-feira, a entrada custa R$ 18,00, enquanto de quinta-feira a domingo, o valor é de R$ 20,00. O estacionamento tem custo de R$ 16,00. Pelas redes sociais do evento (@fenadoce) é possível conferir a programação completa.