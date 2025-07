Prefeitura de Imbé escolhe banca para concurso público

A prefeitura de Imbé oficializou nesta terça-feira (15) a contratação da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) como banca organizadora do próximo concurso público do município. O certame contemplará 73 cargos, com salários que variam de R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71, abrangendo níveis de escolaridade do ensino fundamental incompleto ao superior completo.

As oportunidades previstas abrangem diversas áreas da administração pública, como educação, saúde, assistência social, obras, administrativo, transporte, entre outros setores. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (ADM), a previsão de é que as inscrições ocorram em setembro deste ano, com aplicação das provas entre os meses de outubro e novembro. Mais informações sobre o certame, incluindo o quadro de cargos e o cronograma de datas das etapas, ainda serão divulgadas.