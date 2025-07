Garibaldi vai produzir espumante especial para os 150 anos da imigração italiana

Em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, representantes de Garibaldi apresentaram ao cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, a proposta de um espumante comemorativo como bebida oficial das celebrações no Estado. A ficha técnica do espumante foi elaborada em parceria pela Associação dos Vitivinicultores de Garibaldi (Aviga) e por professores da escola de enologia mais antiga do mundo, o Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore G. B. Cerletti, de Conegliano. As duas cidades são unidas por um documento que reconhece oficialmente sua condição de cidades-irmãs.

A produção da bebida ficou a cargo da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Elaborado com uvas italianas trazidas pelos primeiros imigrantes, das variedades Trebbiano e Malvasia, o espumante representa um resgate das origens. "Este espumante é um presente simbólico, que expressa o nosso reconhecimento ao legado deixado pelos nossos antepassados e o orgulho que temos da nossa tradição vitivinícola", destacou o prefeito Sérgio Chesini.

A proposta foi recebida com entusiasmo pela representação italiana. "Este projeto é a expressão concreta da amizade entre dois povos. Garibaldi e Conegliano compartilham raízes profundas, e esta iniciativa fortalece ainda mais nossos laços históricos, culturais e afetivos", afirmou o cônsul Valerio Caruso.A reunião também contou com a presença do deputado estadual Guilherme Pasin, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália na Assembleia Legislativa. "A cultura italiana está enraizada na história do nosso Estado, e me orgulho de fazer parte de iniciativas que reforçam a identidade, o pertencimento e o potencial econômico da nossa vitivinicultura", declarou o parlamentar.

A proposta será agora encaminhada aos demais órgãos envolvidos na programação oficial dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, com previsão de lançamento do espumante em agosto.