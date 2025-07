Sistema S pode expandir atividades em Rio Grande

Uma comitiva liderada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) se reuniu com a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira. No encontro foram discutidas as possibilidades de expansão de novas estruturas do Sistema S no município. A diretora do Sesi, Senai e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Susana Kakuta disse que a comitiva já estava na cidade para visitar espaços com infraestrutura existente, como a antiga fábrica Rheingantz, e que há interesse em se iniciar novas atividades ainda neste semestre. Além disso, ela mencionou a intenção de se implantar uma unidade maior do Senai no município. Toda a conversa e a proposta de investimentos são resultados de uma agenda anterior da prefeita Darlene junto ao presidente da Fiergs, Cláudio Bier. Conforme Suzana, o encontro está alinhado com o atual momento de desenvolvimento de Rio Grande, que tem recebido diversos investimentos e outros já estão alinhavados para os próximos meses e anos, como os previstos para o Polo Naval e a Refinaria de Petróleo Riograndense. A prefeita Darlene destacou que a parceria com a Fiergs poderá ampliar as oportunidades de qualificação profissional para os moradores de Rio Grande, inclusive com a qualificação dos estudantes do Ensino Fundamental e a formação de professores por intermédio do Sesi. Darlene considerou a reunião bastante produtiva com representantes diretores da Fiergs, Sinduscon, Sesi e Senai. "Foi discutida a busca por novos espaços para expandir os serviços dessas instituições, o que permitirá a abertura de novas vagas de formação profissional, atendendo uma demanda antiga do município em novo momento para toda a cidade", avaliou.