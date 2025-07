Sistema de drenagem de Cachoeirinha passa por limpeza

O município de Cachoeirinha montou um plano de ação emergencial para avaliar a situação do sistema de drenagem e o que precisaria ser feito. A ação resultou na maior limpeza de rede já feita na história de Cachoeirinha, segundo a prefeitura.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Emerson dos Santos, a cidade sofreu muitos anos por falta de manutenção. O levantamento realizado junto com a Defesa Civil apontou a necessidade de fazer a limpeza de bueiros de 107 ruas. O investimento é de R$ 1 milhão, vindo de recursos próprios do município.

"Até o momento, foram limpos mais de 200 bueiros. Locais que apresentavam alagamentos antes históricos como, por exemplo, as ruas Santa Isabel, Santa Clara, Santa Maria e Pacaembu, melhoraram a drenagem das águas das fortes chuvas não apresentando problemas", garante Émerson.

Já no que diz respeito aos arroios localizados em Cachoeirinha, dentro desta ação, mais de 14 quilômetros de três arroios do município - Passinhos, Sapucaia (no Meu Rincão) e Brigadeira (na região do Irga) - foram desassoreados e limpos após a enchente. No Passinhos, um trabalho intenso foi feito na região da rua Beira Rio, próximo à BR-290 para dar vasão às águas vindas do Parque da Matriz. Esta limpeza dos arroios custou R$ 200 mil.

Para reformar as duas casas de bombas existentes no município, foram investidos inicialmente R$ 700 mil. Os painéis de controle foram elevados de altura para evitar o contato com a água em caso de enchente e foram providenciados novos geradores.