Frio pode congelar encanamento em Caxias do Sul

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul alerta que as baixas temperaturas podem provocar o congelamento dentro dos canos. Além da interrupção do fornecimento, há risco de rompimento das tubulações e dos hidrômetros. Ou seja: prejuízo para o banho e para o bolso.

"A principal medida é estar alerta a qualquer acontecimento de rompimento das tubulações internas, para evitar o desperdício de água e o consequente aumento da conta. Caso o problema ocorra no cavalete do Samae, feche o registro imediatamente e entre em contato com o serviço de atendimento (telefone 115)", explica o chefe da Sessão de Novos Negócios e Grandes Consumidores do Samae, Bruno Cardoso Cavanholi.

Se o congelamento acontecer, é preciso aquecer o cano, o que pode ser feito com o uso de toalhas quentes ou de um secador de cabelo. Em caso de rompimento ou vazamento no cavalete do Samae, o usuário deve fechar o registro imediatamente. O Samae orienta, também, que para auxiliar no descongelamento, os consumidores podem abrir as torneiras dentro de casa para permitir que a água restante escorra e não congele e proteja também torneiras externas, que são mais suscetíveis às baixas temperaturas do inverno.