Aeroporto de Caxias do Sul terá estação meteorológica

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul receberá uma nova estação meteorológica digital e automatizada do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), substituindo o modelo analógico atual. A modernização faz parte do projeto nacional de ampliação da rede de estações meteorológicas. Com esta iniciativa, Caxias do Sul passa a integrar uma rede nacional de estações meteorológicas modernas.