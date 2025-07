Parque tecnológico de Pelotas recebe evento com jovens

Nesta quinta (3) e sexta-feira (4), o Robopel - 213 movimenta o Pelotas Parque Tecnológico com mostras e oficinas presenciais que reúnem 45 escolas e cerca de 1.500 alunos da região. Os dois primeiros dias serão destinados à encontros presenciais a fim de incentivar o aprendizado em tecnologia e robótica para os estudantes. A abertura oficial do evento, acontece na tarde desta quinta, a partir das 14h30. Já no dia 7, a programação segue de forma online, com atividades até 31 de julho no canal do Parque no YouTube.

Grupos escolares de Pelotas, Capão do Leão, Pedro Osório e Camaquã participam desta edição do evento, reunindo alunos de diferentes faixas etárias em um ambiente de troca e construção coletiva de conhecimento. O evento tem entre os seus principais objetivos estimular a participação ativa dos estudantes, ampliando o acesso à ciência e à tecnologia por meio de atividades criativas, colaborativas e práticas.

Para Rosâni Ribeiro, diretora executiva do Pelotas Parque Tecnológico, atividades como as do Robopel são fundamentais para despertar o interesse dos jovens por tecnologia e inovação. "Acreditamos que esses projetos, ao estimularem a criatividade e o protagonismo estudantil, ajudam a formar uma geração mais preparada para os desafios do futuro", destaca.

Somente nos dois dias presenciais, o Pelotas Parque Tecnológico recebe 42 mostras, com projetos que envolvem desde robótica sustentável e de acessibilidade até iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente. Entre os destaques, estão uma mão biônica feita de papelão, propostas de educação com impressão 3D e soluções criativas desenvolvidas por alunos para desafios do cotidiano escolar. Além das mostras, três oficinas serão ministradas no espaço Criar-Lab, abordando temas como circuitos com papelão, criação de personagens em Pixel Art e introdução à programação de jogos, estimulando o pensamento computacional de forma prática e criativa.