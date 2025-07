UCS vai criar uma microvinícola em Flores da Cunha

O curso de tecnologia em Viticultura e Enologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) ganhará um novo aporte estrutural nos próximos meses. A UCS e a prefeitura de Flores da Cunha alinham a implantação de uma microvinícola no Parque da Vindima Eloy Kunz, com a proposta de tornar o município maior produtor de vinhos do Brasil também uma referência em formação e inovação no setor.

Idealizado ainda em 2024, o projeto avançou uma etapa na semana passada, em reunião entre o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, e o prefeito de Flores da Cunha, César Ulian. Entre as definições, a de dar início às obras e adequações necessárias já neste segundo semestre para possibilitar a inauguração da microvinícola entre fevereiro e março de 2026, provavelmente durante a 16ª Festa Nacional da Vindima.

"Nossa parceria com a prefeitura, o empresariado e a comunidade de Flores da Cunha já é antiga. Exemplo disso foi a instalação, em 2004, da Escola de Gastronomia da UCS junto ao Parque da Vindima. Agora, essa nova iniciativa conjunta nos permite contribuir com a qualificação acadêmica, por meio da vivência direta dos estudantes com o processo vitivinícola local, processo esse que ganha ainda mais em capacitação profissional", destaca o reitor.

A microvinícola também terá viés turístico. O processo de vinificação será realizado ao longo de cada ano, uma vez por mês, criando a oportunidade para que a comunidade e os turistas acompanhem as etapas da produção do vinho.

O curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia da Universidade de Caxias do Sul foi lançado em agosto de 2023, em evento no Centro Empresarial de Flores da Cunha, e em março deste ano formou sua primeira turma. Os 13 formandos passaram por uma trajetória formativa que capacitou ao planejamento, operacionalização e estratégia de gestão para empreendimentos do setor vitivinícola. A segunda turma já está em andamento.