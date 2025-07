Frio impulsiona vendas em Bagé: jaquetas são destaque no comércio local

De Bagé, especial para o Cidades

As temperaturas negativas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana trouxeram um impulso imediato para o comércio em Bagé. Com a chegada do frio intenso, lojistas da cidade já observam um aumento significativo no movimento, especialmente no setor de vestuário. Jaquetas e casacos se destacam como os itens mais procurados nas vitrines, puxando uma alta nas vendas que anima os comerciantes locais.



Segundo o presidente do Sindilojas Bagé, Nerildo Lacerda, a expectativa é otimista para os próximos dias. “Conversamos com vários lojistas e todos estão animados com o início do inverno. O varejo, especialmente nas lojas de roupas, calçados e artigos para cama, mesa e banho, já registra crescimento. Além disso, o frio também impulsiona vendas no setor de eletrodomésticos, com aumento na procura por aquecedores e aparelhos de ar-condicionado quente e frio”, relata Lacerda.



Tradicionalmente, o inverno costuma ser mais lucrativo para o comércio local do que o verão. “No verão, muitas pessoas saem da cidade para aproveitar as férias em outros lugares. Já o inverno mantém o público na região e estimula as compras, o que gera um impacto direto na economia local”, completa o dirigente.

Na prática, os efeitos já são visíveis nas lojas. Na Shanadu, tradicional loja de roupas da cidade, a gerente Carla de Meneses relata que o frio rigoroso está movimentando o salão de vendas. “O frio facilita muito. Com as temperaturas negativas já previstas para os próximos dias, temos um aumento no fluxo de clientes. Jaquetas, blusões e mantas estão entre os itens mais procurados”, afirma.

A preferência dos consumidores é clara: as jaquetas lideram as vendas. “Temos tido uma demanda muito grande por jaquetas masculinas, femininas e infantis. Elas são campeãs de procura neste momento, com grande rotatividade. Nossa expectativa é que, com as previsões de mais frio para a próxima semana, esse ritmo se intensifique ainda mais”, observa Carla.