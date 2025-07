Cidade de Jaguarão ganha nova unidade do Sesc/Senac

Um café da tarde para autoridades, imprensa e parceiros convidados marcou a inauguração oficial da Unidade do Sesc e do Senac em Jaguarão. O novo espaço, situado na rua Quinze de Novembro, 179, representa uma nova fase da atuação no município, através da intensificação de uma série de serviços e cursos em prol da comunidade.

"É com enorme satisfação que estamos aqui, celebrando um momento de grande significado para Jaguarão, com a reabertura da unidade do Senac e a retomada das atividades do Sesc na cidade", discursou o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn. O gestor lembrou que, até 2020, a cidade contava com balcões de atendimento das entidades funcionando em parceria com o Sindilojas, que acabaram sendo fechados, mantendo a atuação no município, até então, através de parcerias com entidades como a biblioteca pública e escolas municipais.

A nova unidade possui 160 metros quadrados e tem capacidade para atender até 150 alunos por dia. Oferece uma estrutura completa, com salas equipadas, espaço de acolhimento e ambientes preparados para cursos presenciais e ações administrativas.

O Senac Jaguarão contará com a direção de Tiago Radmann e possui inscrições abertas para novos cursos ofertados em parceria com prefeitura local. Já o Sesc, dirigido por Luis Fernando Parada, em breve abrirá inscrições ao Programa Maturidade Ativa, que é voltado ao público sênior.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h, para atendimentos do Senac; e das 13h às 19h para atendimentos do Sesc.