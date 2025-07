Unidades de Novo Hamburgo vão agendar mamografias

A partir desta terça-feira (1.º), as usuárias da rede municipal de saúde de Novo Hamburgo passarão a contar com uma novidade. As mulheres que necessitarem realizar mamografia sairão da unidade de saúde com o exame agendado.

Conforme a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Betina Espindula, a mudança será possível por conta de um ajuste de fluxo. Até então, a paciente precisava apresentar a requisição para que a SMS fizesse o agendamento. "Observamos que com melhor organização era possível permitir o agendamento direto nas unidades, facilitando o acesso a esse exame de grande relevância", explica Betina.

O município realiza cerca de 900 mamografias ao mês. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (Inca) recomendam que o exame seja feito a cada dois anos por todas as mulheres entre 50 e 69 anos.

A mamografia é um exame não invasivo e que deve ser feito, inclusive, por quem tem próteses mamárias. Quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores são as chances de cura. Para câncer de mama, os casos identificados no início trazem um índice de cura que pode chegar a 98%.