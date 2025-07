Documentário exibe história de grupo musical de Tapes

No início dos anos 1970, jovens da cidade de Tapes, a 100 km de Porto Alegre, formaram um grupo musical para participar da 1ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Ao desafiar o formalismo do inédito festival - e um regulamento cheio de brechas - com uma espécie de opereta com mais de 20 minutos, nascia ali Os Tápes, conjunto que iria renovar a música feita no estado e que, ao longo dos anos.

O documentário "Canto da gente: um filme sobre Os Tápes" narra esta trajetória a partir de imagens de arquivo, entrevistas, gravações e marca a estreia do cineasta e escritor Matheus Borges (roteirista de "A colmeia", de Gilson Vargas) no gênero documentário. A exibição do material acontece no dia 5 de julho, às 19h, na Câmara Municipal de Tapes. A entrada é franca com distribuição de senhas a partir das 18h.

Entre os personagens destacados no documentário, estão os integrantes Cláudio e Waldir Garcia, os irmãos Luiz Alberto e Rafael Koller, Acy Terres e Zezé Prestes. O material de arquivo, inédito para o público e em grande parte captado em 2006 pelos jornalistas Ana Júlia Tiellet, Ângelo Manjabosco e Maitê Mendonça para um trabalho do curso de jornalismo da Universidade de Ijuí, conta também com a participação do presidente das três primeiras edições da Califórnia, Henrique de Freitas Lima; e dos jornalistas Juarez Fonseca, Antonio Hohlfeldt e Danilo Ucha, estes dois jornalistas que atuam ou atuaram pelo Jornal do Comércio.