Festival binacional em Livramento busca consolidar região como destino turístico

De Bagé, especial para o Cidades

A integração entre Brasil e Uruguai volta a se materializar com a realização da nona edição do Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia. O evento será promovido entre os dias 1º e 9 de agosto nos municípios de Santana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. A programação principal ocorre de 5 a 9 de agosto no Parque Internacional, estrutura que simboliza a convivência compartilhada entre os dois países.

Com atividades que integram turismo, cultura e economia, os organizadores do evento Fronte(i)ra buscam consolidar a região da Campanha como um destino turístico enogastronômico no Estado. A proposta é ampliar o potencial de atratividade da fronteira para além do turismo de compras, tradicional nas cidades-gêmeas, e valorizar a produção local, a cultura alimentar e o intercâmbio binacional.

“A evolução do festival está ligada ao objetivo de pensar o turismo como vetor de desenvolvimento para a fronteira, especialmente para Livramento e Rivera”, afirma a curadora do evento, Jussara Dutra. Segundo ela, o evento contribui para o reconhecimento da fronteira como um atrativo cultural e econômico em si, com potencial para impulsionar novos modelos de desenvolvimento regional.

De acordo com o presidente do Sindilojas de Santana do Livramento, Sérgio Oliveira, o festival é pensado de forma binacional. “As entidades que organizam o evento atuam de forma conjunta. Rivera e Livramento são parte de um mesmo território social e econômico. A proposta é mostrar isso também pela gastronomia e pela cultura”, afirma.

Na edição anterior, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas. Para este ano, os organizadores estimam aumento no número de visitantes, movimentando a economia local, fortalecendo redes de produtores e promovendo a região como um destino turístico baseado em identidade, produtos e cooperação transfronteiriça.

A edição de 2025 mantém a estrutura dos anos anteriores, com uma série de atividades preparatórias a partir de julho. O “Esquenta Fronte(i)ra”, que antecede a programação principal, inclui visitas a pontos turísticos locais, experiências gastronômicas e passeios como a saída do Trem do Pampa e o city-tour comunitário.

A partir de 5 de agosto, o Parque Internacional se transforma na sede do festival. A agenda prevê feiras binacionais do vinho, do azeite de oliva, do mel, do queijo e da erva-mate, além de espaços dedicados à agricultura familiar, ao artesanato e à economia solidária. Também será realizada a II Feira Binacional do Livro, com atividades voltadas ao público escolar e debates sobre literatura e cultura da fronteira.

A gastronomia, eixo central do festival, será apresentada por meio de atividades gratuitas e pagas. A praça de alimentação, aberta a partir das 10h30min, contará com restaurantes de Livramento e Rivera oferecendo pratos típicos e produtos regionais. Quatro experiências gastronômicas exigem ingresso: uma noite de degustação, um jantar formal, um concurso culinário e um assado coletivo ao ar livre.

A valorização dos produtos locais é um dos eixos centrais do evento. Nesta edição, o festival contará com três vitrines binacionais: da Carne do Pampa, do Vinho e da Agricultura Familiar. As vitrines terão oficinas, degustações e palestras que abordam os processos produtivos e a integração das cadeias entre Brasil e Uruguai.

A programação também inclui fóruns de debates com participação de instituições de ensino técnico e superior da região. Os temas vão da integração educacional e cultural ao desenvolvimento de estratégias conjuntas para a economia fronteiriça. Segundo os organizadores, a expectativa é que os debates resultem em encaminhamentos para políticas públicas e articulações setoriais. Outros projetos presentes na programação do festival são voltados à educação e à memória local. Alunos da rede pública brasileira e uruguaia participarão do projeto “Turismo na Escola”, com visitas temáticas e produção de vídeos que integram o III Fronteira Vídeo. No encerramento das atividades escolares, haverá um almoço coletivo conhecido como Carreteiro Fronteiriço.

Os ingressos para as quatro atividades pagas estão disponíveis online e em pontos físicos nas duas cidades. Toda a programação gratuita e aberta ao público pode ser consultada nas redes sociais oficiais do evento.