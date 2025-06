Maratona da Moda da UCS ocorre nesta segunda-feira com novidades

A Maratona de Moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS) ocorre nesta segunda-feira (30), com muitas novidades na passarela - ou melhor, sobre o palco. Após 46 edições, realizadas ao longo dos últimos 30 anos, o evento fará sua estreia no UCS Teatro, com a proposta de um novo formato e conceito. A entrada é franca.

O tradicional desfile com peças elaboradas por estudantes de Moda em seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e a mostra autoral dos acadêmicos da disciplina Laboratório de Criação ganham, desta vez, aportes culturais inéditos: performance de alunos dos cursos de Música e Dança da UCS e exibição de uma videoarte criada exclusivamente para o evento.

A Maratona de Moda ganha em estilo também por conta do tema "Grandes Pensadores", que pauta as criações dos TCCs deste ano. Cada um dos 13 alunos concluintes escolheu uma referência intelectual e aceitou o desafio de significá-los através da moda

Antes de prestigiar os desfiles, o público terá a oportunidade de conhecer "Íris: O Olhar da Criação", coleção vencedora do Concurso dos Novos - DFB Festival 2025, considerado o principal festival de design autoral da América Latina, realizado este ano em Fortaleza. São oito looks assinados pelas alunas do curso de Moda da UCS Bruna Ferreira da Silva, Luana Giacomin Galafassi, Mariana Isotton e Marília Valmorbida De Cezaro, concebidos a partir do conceito de Inteligência Autoral - um contraponto à Inteligência Artificial. As peças são desenvolvidas icom lã de ovelha fornecida por meio de uma parceria com a Cootegal, e têm como característica principal a modelagem em alfaiataria.